950 milyon dolarlık sendikasyon anlaşması

VakıfBank, milli ekonomiye destek vermeye devam ediyor. Banka son olarak, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla toplam 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, gerçekleştirilen işlemin Türk ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit ettiğine dikkat çekti. Üstünsalih, “Koronavirüs salgınının reel ekonomiler, piyasalar ve günlük hayat üzerinde yarattığı baskının çok net hissedildiği bir dönemden geçerken dahi 4 kıtadan 33 uluslararası bankanın katkılarıyla toplam 950 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi elde ettik” dedi.

1.5 MİLYAR DOLARI AŞTI



Toplam sendikasyon kredi bakiyesinin 1.5 milyar dolar seviyesini aştığına dikkat çeken Üstünsalih, sendikasyon kredisine katılan bankalarla işbirliğini artırmaya devam edeceklerini vurguladı. Üstünsalih, “13 milyar doları aşan toplam yurtdışı kaynağımız ve 1.5 milyar doları aşan sendikasyon kredi büyüklüğümüzle bu alanlarda en aktif ve en sağlam Türk bankalarındanız” diye konuştu.

5 YENİ BANKA KATILDI



Üstünsalih, “Bankamızın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu sayesinde, katılımcı banka sayısı artmaya devam ediyor” dedi. Üstünsalih, geçen yıl sendikasyon listesinde olmayan 5 yeni bankanın işleme katıldığını kaydetti.