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14 Ağustos 2020 Cuma 23:23 | Son Güncelleme:

92 ülkeden uçuşlar için yanıt bekleniyor

92 ülkeden uçuşlar için yanıt bekleniyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Kovid-19 tedbirleriyle durdurulan yurtdışı uçuşların başlatılması için 92 ülkeyle yazışma trafiğimiz tamamlandı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 48 ülkeyle uçuşların devam ettiğini bildirdi. Karaismailoğlu, “Kovid-19 tedbirleriyle durdurulan yurtdışı uçuşların başlatılması için 92 ülkeyle yazışma trafiği tamamlandı” dedi. Karaismailoğlu, ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Benin, Fildişi Sahilleri, Fransa, Kuveyt, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, Hong Kong, İrlanda, İsrail, Libya, Lübnan, Lüksemburg, Kuzey Makedonya, Moldova, Moritanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Çin, Danimarka, Endonezya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Katar, KKTC, Kosova, Somali, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan, Mısır, Polonya, Fas ve Cezayir’le seferlerin başlatıldığını bildirdi.

KAZAKİSTAN EYLÜLDE

20 Haziran’da başlatılan ancak vakalardaki artış nedeniyle 4 Temmuz’da yeniden askıya alınan Kazakistan uçuşlarına da değinen Karaismailoğlu, “1 Eylül’den itibaren iki ülke arasındaki uçuşlar tamamıyla başlatılacak” diye konuştu.

BAŞARIMIZA YAKIN TAKİP

Önemli olanın uçuşların emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye’nin süreci yönetmekteki başarısının dünya tarafından dikkatle takip edildiğini belirtti. Bakan Karaismailoğlu, havalimanlarına ‘uçulabilir sertifikası’ uygulamasını başlatan Türkiye’nin, tüm ulaşım modlarında salgına karşı aldığı tedbirlerle göz doldurduğunu söyledi. 

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