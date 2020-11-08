9 milyarlık yatırımla 7 bin kişiye iş imkanı

Turkcell, yılın üçüncü çeyreğinde rekor büyüme yakalarken daha önce belirlediği yıl sonu hedeflerini de yukarı yönlü revize etti. Düzenlediği basın toplantısıyla şirketin finansal sonuçlarını açıklayan

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın verdiği bilgiye göre Turkcell, bu yılın 3. çeyreğinde 1.2 milyar lira net kâr ve 7.6 milyar lira gelir elde ederken, yılın 9 ayında 1.1 milyon net faturalı müşteri kazandı. Erkan “Turkcell yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Kurulduğumuzdan bu yana 50 milyar TL’yi bulan yatırım gerçekleştirdik. 2020 yılı sonuna kadar toplam yatırımlarımızın yaklaşık 9 milyar TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

3 BİN KİŞİ ALINDI

Erkan, pandemi sürecinde daha fazla talep gören dijital servisler başta olmak üzere pek çok bölüme yeni personel alımlarına devam ettiklerini aktararak “2020’nin başından bu yana 3 bini aşkın kişiye istihdam sağladık. Hedefimiz 2020 yılı içerisinde toplam 7 bin kişilik işe alım gerçekleştirmek” dedi. “Turkcell tarihinin en başarılı 3. çeyrek sonuçlarından birini aldık ve yıl sonu için belirlediğimiz hedeflerimizi yukarı yönde güncelledik” diyen Erkan konsolide gelir büyümesi hedefini yüzde 14-15 aralığına çıkardıklarını anlattı.

YAPAY ZEKA İLE ÖNE ÇIKIYORUZ



Pandeminin etkisiyle istikrarlı büyümenin anahtarının dijitalleşme olduğuna dikkat çeken Erkan, Turkcell’in geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ettiğini belirtti. Erkan, “Önümüzdeki dönemde hayatımızda en fazla yer edecek teknolojilerden birisi de yapay zeka teknolojileri olacak. Bu alanda öne geçen ülkeler daha fazla söz sahibi olacak. O nedenle bu alanda yaptığımız çalışmalar sadece Turkcell’e değil Türkiye’ye de değer katıyor. Şu anda sayıları 1.300’e yaklaşan mühendislerimizle dijitalleşmeyi bir adım öteye taşıyoruz” dedi.

DIŞARIDA DAYAK YİYE YİYE İHRACAT YAPIYORUZ



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye’de bir temsilci atamayan sosyal medya ağlarına 10’ar milyon lira para cezası kesmesine dönük bir soru üzerine Murat Erkan, kendilerinin de yurt dışında faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak “Ama biz bu işi yurt dışında kurallara uyarak yapıyoruz. BİP Karayipler’de 1 milyon indirildi. BAE’de en çok kullanılan uygulama BİP. Hizmet ihraç ederken dışarıda dayak yiye yiye yapıyoruz” dedi. Yurt dışında sosyal platformlara dönük kuralların çok sıkı olduğunu hatırlatan Erkan Türkiye’nin ise bu konuda cennet olduğunu belirterek başından beri yurt dışı kaynaklı uygulamalara vergiyi desteklediklerini belirtti.

1.7 MİLYON DEPREMZEDEYE ‘ACİL DURUM PAKETİ’



Murat Erkan, İzmir’de meydana gelen depremin ardından bölgede bulunan müşterilerinin cep telefonları üzerinden 17 milyona yakın arama gerçekleştirdiğini söyledi. Erkan depremin ardından bölgede bulunan 1.7 milyona yakın Turkcell müşterisine, acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘Acil Durum Paketi’ tanımlaması yaptıklarını belirtti.

DEPREMDE 40 BİN KİŞİ BUTONA BASTI

Murat Erkan 40 bin kişinin deprem sırasında ‘BiP Acil Durum Butonu’nu kullandığını söyledi. Erkan, çeşitli nedenlerle hatları kapanmış müşterilerin de iletişim kurabilmeleri içinhatlarını açtıklarını kaydetti.