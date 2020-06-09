9 Haziran 2020 güncel, canlı, anlık altın fiyatları!

Altın fiyatlarının 9 Haziran'da güne nasıl başladığı merak ediliyor. Altın fiyatlarından anlık ani değişimler yaşanabiliyor. 9 Haziran gram altın ve çeyrek altın ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor...

9 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

9 Haziran gram altın alış fiyatı 369,57 TL olurken satış fiyatı ise 369,69 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

9 Haziran çeyrek altın fiyatları 601,50 TL’den alınıp 609,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

9 Haziran yarım altın 1.202,90 TL'den alınıp, 1.217,290 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.394,80 TL, satış fiyatı ise 2.458,50 TL olarak belirlendi.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını 2.427,27 TL'den alınıyor, 2.461,45 TL'den satılıyor.