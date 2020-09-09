9 Eylül Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları 9 Eylül 2020 açıklandı! Her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekiliş sonuçları kolay yoldan para kazanmak isteyen kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çeyrek, yarım ya da tam bilet alan vatandaşlar sıralı tam listeyi öğrenmek istiyor. Çekilişin sonuçları ‘millipiyangoonline.com’ ve ‘aksam.com.tr’ adresleri üzerinden paylaşılıyor. Haberimiz içerisinden 9 Eylül 2020 Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.



MİLLİ PİYANGO 9 EYLÜL 2020 SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Milli Piyango çekiliş sonuçları bugün gerçekleştirilen çekiliş sonrasında yayınlandı.

3000000TL Kazanan Numara

617366

100000TL Kazanan Numara

453395

AMORTİ

0 5

10000TL Kazanan Numaralar

229053 264188 021237 232062 697332 399127 690959 025821 653832 046649 466560 422361 285951 629697 263600 298084 059838 656969 468178 593655

1000TL Kazanan Numaralar

340297 001054 029430 574462 506076 541040 139614 691186 323675 309573 330672 027090 309133 507964 477736 362905 140796 356670 574755 241753 497579 193702 252867 669745 240461 528491 578298 179168 540130 159252 249360 367031 331682 520753 237563 286280 290660 051802 146930 643164 137957 691859 045589 008751 257485 200778 252586 033385 144301 290030

300TL Kazanan Numaralar

87001 18116 77881 63986 15218 09204 87669 59724 89630 02871 54789 11373 80836 86830 82442 63282 54770 11603 06458 89741 55757 48795 55313 21649 51463 00035 79642 32596 60064 22119 31878 12722 61203 06707 03268 86462 76964 90056 16909 42028

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.