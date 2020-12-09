9 Aralık 2020 altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı, anlık, güncel gram ve çeyrek altın fiyatları!

9 Aralık 2020 altın fiyatları gündemde yer alan konu başlıklarından oldu. Haftanın üçüncü günü itibarıyla altın güne yatay seviyede başladı. Bugün gram altın satışını 467,01 seviyeye ile açtı. Dünyanın en güvenilir yatırım araçları arasında yer alan altın yatırım aracı olarak kabul görüyor. Peki, 9 Aralık 2020 altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Aralık canlı, anlık, güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

9 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

9 Aralık Çarşamba gününe ait r altın fiyatları belli oldu. İşte gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

ALTIN ONS NE KADAR?

Altın Ons alış fiyatı 1.858,96 dolar, satış fiyatı 1.859,36 dolar olarak belirlendi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 467,15 TL'den alınıyor, 467,25 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 757,50 TL'den alınıyor, 765,50 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın 1.515,10 TL'den alınıyor, 1.531,00 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat Altını 3.063,17 TL'den alınıyor, 3.083,75 TL'den satılıyor.