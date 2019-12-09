9 Aralık 2019 dolar kuru ne kadar? Dolar kuru yükselişte! Dolar kuru canlı, anlık sizlerle..

9 Aralık 2019 dolar kuru ne kadar? sorusu dolar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar kuru canlı, anlık olarak takip ediliyor. 9 Aralık sabah saatlerinde Dolar/TL, 5,7810'dan işlem görüyordu. Dolar son dakika artışa geçti. Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, Almanya'da dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesinde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti. 9 Aralık 2019 dolar kuru ne kadar? merak ediliyor. İşte yanıtı..

9 ARALIK DOLAR KURU

Dolar/TL, sabah saatlerinde 5,7810'dan işlem görüyordu. İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,8020 5,8030

Avro 6,4220 6,4230

Sterlin 7,6110 7,6490



ANKARA

ABD Doları 5,7650 5,8250

Avro 6,3750 6,4450

Sterlin 7,5520 7,6950

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1060 seviyesinde işlem görüyor.ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentileri aşmasıyla 97,8'i gören dolar endeksi, bugün sınırlı düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bu hafta hem yurt içinde hem de yurt dışında merkez bankalarının faiz kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, Almanya'da dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesinde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.