9 Aralık 2019 altın fiyatları ne kadar, kaç lira? Anlık, canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları..

9 Aralık 2019 altın fiyatları ne kadar, kaç lira? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Altın yatırımı yapanlar son dakika altın fiyatlarını merak ediyor. iyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlar oluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 443,00 lira,Cumhuriyet altını 1.812,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 272,00 liradan işlem gördü. 9 Aralık 2019 altın fiyatları ne kadar, kaç lira? diye araştıranlar için işte anlık, canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları..

9 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 271,64 liradan satışta 271,74 liradan

Çeyrek altın bugün alışta 434,70 liradan satışta 445,57 liradan

Yarım altın ise bugün alışta 869,44 liradan satışta 891,18 liradan işlem görüyor.

CUMA GÜNÜ KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 272,6 lira seviyesinde seyrediyor.



Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 273 liradan tamamladı.

Analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına rağmen konuya ilişkin tedirginliklerin devam ettiğini söyledi.

Kapalıçarşı'da kapanışta 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 272,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 443,00 lira,Cumhuriyet altını 1.812,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 272,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 272,80 273,00 271,80 272,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.798,00 1.819,00 1.791,00 1.812,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 249,00 253,00 248,00 252,00

Lira(Tam) Ziynet 1.757,00 1.777,00 1.750,00 1.770,00

Yarım Ziynet 878,00 888,00 875,00 885,00

Çeyrek Ziynet 439,00 444,00 438,00 443,00