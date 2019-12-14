Sosyal konutta en büyük pay 10 bin adetle İstanbul'a gitti

Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak 100 bin sosyal konutta başvurular yarın itibarıyla başlıyor. Vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin ila 210 bin lira arasında değişecek. Başvurular 15 Ocak’a kadar sürecek. 10 bin konutla İstanbul ilk sırada.

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Başvuru şartları ise şöyle:

- T.C. vatandaşı olmak,

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmek,

- TOKİ’den konut satın almamış olmak,

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı mülkü bulunmamak,

- 25 yaşını doldurmuş olmak,

- Aylık hane geliri net 5500 TL’nin altında olmalı.

14 BİN TL PEŞİNAT, 894 LİRA TAKSİT

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren bir vatandaş ise, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak.

HANGİ İLE KAÇ EV YAPILACAK?

İstanbul: 10 bin

Gaziantep: 5200

Ankara: 4 bin

Konya: 4 bin

İzmir: 3500

Denizli: 3500

Şanlıurfa: 3500

Balıkesir: 3500

Bursa: 3200

Kayseri: 3 bin

Eskişehir: 3 bin