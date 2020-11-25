89 fener yeni yüzüyle gemilere ışık olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 89 betonarme fenerin restore edileceğini belirterek, “Bu kapsamda İstanbul Boğazı’yla Karadeniz’i birleştiren, yüzyıllardır gemilerimizin kıyı emniyetini sağlayan Anadolu ve Rumeli fenerlerinin de tarihe saygı ve turizme katkı amacıyla restorasyonlarını yapıyoruz” dedi. Ülke kıyılarında toplam 938 fener bulunduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, bunlardan 41’inin tarihi nitelikte olduğunu söyledi. Tarihi fenerlerin restore edilerek turizme kazandırılacağını vurgulayan Karaismailoğlu, “Türkiye kıyılarında toplam 938 adet fenerin çalışabilirlik oranı yüzde 99.9” ifadelerini kullandı.

875 MİLYON TL KİRA



Gelibolu ve Mersin fenerlerinin restorasyonunun tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, “Şile Feneri’nin restorasyonu devam ediyor. Ahırkapı ve Dilburnu fenerlerinin kurul izinlerini tamamladık, restorasyonu ihale aşamasında. 1856’da yapılan Rumeli Feneri için kurul izinleri de tamamlanmak üzere. 22 tarihi fener turizm amaçlı kiraya verildi. Fenerlerden 2018’de 617 milyon lira, 2019’da 752 milyon lira gelir edildi. 2020 beklentimiz ise 875 milyon lira” diye konuştu.