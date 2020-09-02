88. ÖGG sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı 16 Ağustos'ta yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Sonuçlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Özel Güvenlik sınav sonuçları ekranından erişime açılakcak. Peki, 88. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.Sınav sonuçları için adaylar “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca sonuçlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de erişime açılacak.

ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar 07-09 Eylül 2020 tarihleri arasında yazılı sınav sonucuna itiraz edebilecekler. 11 Eylül 2020 tarihinde ise yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar, banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.