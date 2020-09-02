02 Eylül 2020 Çarşamba 09:54 | Son Güncelleme:
88. dönem ÖGG soru ve cevapları açıklandı!
Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapıldı. Kurum sonuçların öncesinde soru ve cevapları açıklıyor. Böylece adaylar doğru ve yanlışlarına bakabiliyor...
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 88. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Kurum sınav sonuçları öncesinde soru ve cevapları açıkladı.
88. DÖNEM ÖGG SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
88. dönem Özel Güvenlik Sınavı soru ve cevapları 18 Ağustos 2020 tarihinde açıklandı.