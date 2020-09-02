88. dönem ÖGG soru ve cevapları açıklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 88. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Kurum sınav sonuçları öncesinde soru ve cevapları açıkladı.

88. DÖNEM ÖGG SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

88. dönem Özel Güvenlik Sınavı soru ve cevapları 18 Ağustos 2020 tarihinde açıklandı.