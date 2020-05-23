'82 yıldır önce halk sonra bankayız'

Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla kurulan Halkbank 82. yaşını kutluyor. Aktif büyüklük bazında sektörde üçüncü banka olarak faaliyetlerini sürdüren Halkbank’ın koronavirüsle mücadele sırasında verdiği toplam destek miktarı 59 milyar TL’ye ulaştı. Ekonomik istikrarın korunmasında kamu bankalarının etkin rol oynadığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkbank bugün aktif büyüklük bazında sektörde üçüncü sıradadır. Bugün geldiğimiz nokta bizi gururlandırıyor. Halkbank 82 yıldır önce halk, sonra bankadır” dedi.

IMF ‘ÖZELLEŞTİRİN’ DEMİŞTİ



Osman Arslan, yaptığı değerlendirmede özellikle 2001 krizi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılan bankaların devlete büyük bir yük getirdiği, IMF’nin kamu bankaları ve Halkbank’ın özelleştirilmesi talebinin olduğu, tasfiyesi gündemde olan ve o dönemde orta boy bir işletme kadar değer biçilmeyen Halkbank’ın 2020 yılında aktif büyüklüğünü 491.2 milyar TL’ye taşıdığına dikkat çekti.

BU YIL 1035 KİŞİ ALACAK



Osman Arslan, “Kamu bankalarımız bugün geldiğimiz noktada reel sektöre sunulan kredilerin yüzde 50’sini karşılar duruma gelmiştir. Bu kurumlarımızın gücü, Türkiye’nin gücüdür. Kuruluşundan itibaren reel sektörün destekçisi olan Halkbank’ın KOBİ bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 19,4’e ulaşmıştır. Bu başarı bir tesadüf değil” dedi. Türkiye’nin 81 ilinde 1000 şubesi ve 22.500 çalışan hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirten Arslan, “Bu yıl çeşitli unvanlarda personel alımına başladık, yılsonuna kadar 1035 kişi daha Halkbank ailesine katılacak” ifadelerini kullandı.

2002 SONRASI KREDİLERİ 270 KAT ARTTI



Türk bankacılık sisteminin etkin şekilde yapılandırıldığı ve köklü bir dönüşüm geçirerek finansal altyapısını geliştirdiği 2002 sonrası dönemde Halkbank aktif toplamını 27 kat büyüterek sektörün 3. bankası oldu. Nakdi kredilerini 270 kat büyüterek sektörün 2. bankası olan Halkbank, mevduatını da 27 kat büyüterek sektörün 2. bankası haline geldi. Özellikle esnaflara verdiği desteklerle ön plana çıkan banka, 2002 yılında 153 milyon TL olan esnaf kredileri bakiyesini 2020 yılı ilk çeyreğinde 286 kat artış ile 43,9 milyar TL’ye yükseltti. 2002-2020 yılları arasında Halkbank tarafından 2,7 milyon esnaf ve sanatkâra 141 milyar TL esnaf kredisi kullandırıldı.