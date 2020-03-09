81 ilden gelip Şanlıurfa'da buluştular! Erkekler yerinde saydı, kadın girişimci 2 kat arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğini yaptığı etkinliğe 81 ilden gelen kadın girişimciler katıldı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu açılışta yaptığı konuşmada kadın girişimci sayısının 10 yılda 2 kat arttığını söyledi. Hisarcıklıoglu şu istatistikleri paylaştı: “Kadınların iş gücüne katılma oranı, 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Toplam kadın girişimci sayımız 10 yıl önce sadece 77 bindi, 142 bine ulaştı, yani ikiye katladı. Oran olarak da yüzde 6’dan 10’a çıktı. Erkek girişimci sayısı 10 sene önce 2009´da 1 milyon 130 bindi, şimdi 1 milyon 120 bin. Yani azalmış, erkeklerin nefesi tükenmiş. Girişimcilikte erkekler yerinde saydı, kadınlar atağa kalktı.”