80 İranlı şirket, Türklerle işbirliği için İstanbul'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ve İran arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine dikkat çekerek, “Özellikle sanayi, teknoloji ve bilim alanlarında işbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıyabileceğimize inanıyorum” dedi. Varank, İran Bilim ve Teknolojiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari’yle bir araya geldi.

KONFERANS BUGÜN

Sattari de, İstanbul’da bugün İran ve Türk şirketlerinin buluşacağı bir konferans düzenleneceğini belirterek, “İran’dan 80 şirket bana eşlik edecek ve Türk şirketleriyle görüşecek” dedi.

BİLİME DAYALI EKONOMİDE GELİŞİYORUZ

İran'ın son bir kaç yılda geliştirdiği programlarla bilime dayalı ekonomi alanında çok büyük şirketler kurduğunu anımsatan Sattari, şunları kaydetti: “Bu şirketler hem ülkemizde hem de bölgesel olarak bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve tıp alanında önemli sonuçlar elde etti. Üniversitelerimizdeki insan kaynağının büyüklüğü bilime dayalı ekonominin daha da gelişmesine sebep oldu.”