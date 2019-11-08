8 Kasım 2019 gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları canlı, anlık..

8 Kasım 2019 gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? sorusu altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Hafta sonunun yaklaşmasıyla beraber, düğünlerde hediyelik altın için araştırmalar hızlandı. Serbest piyasada dün 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,50 lira oldu. 8 Kasım 2019 gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? diye merak edenler için kapalı çarşı altın fiyatları canlı, anlık sizlerle..

ALTIN FİYATLARI 8 KASIM 2019

Gram altın bugün alışta 271,89 liradan satışta 272,00 liradan

Çeyrek altın bugün alışta 435,17 liradan satışta 446,05 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 azalışla 274,50 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.829,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 274,50 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,00 276,20 274,30 274,50

Cumhuriyet Ata Lira 1.819,00 1.840,00 1.808,00 1.829,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,70 255,70 250,00 254,00

Lira (Tam) Ziynet 1.777,00 1.797,00 1.767,00 1.787,00

Yarım Ziynet 888,00 898,00 883,00 893,00

Çeyrek Ziynet 444,00 449,00 442,00 447,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,50 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 274,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274,50 liradan, bin 808 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 829 liradan, 250 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254 liradan, bin 767 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 787 liradan, 883 liradan alınan Yarım Ziynet 893 liradan ve 442 liradan alınan Çeyrek Ziynet 447 liradan satıldı.