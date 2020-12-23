76 ilden 15.770 firma dış ticarete hazırlanıyor

Küresel tedarik ve değer zincirlerinin dönüşüme uğradığını belirten Pekcan, “Bu dönemde bu zincirin önemli bir halkası olan Türkiye’nin etkinliğini daha da güçlendireceğine inanıyoruz” dedi. Bakan Pekcan, şöyle konuştu: “Tüm Türkiye’ye yönelik bir analiz gerçekleştirdik ve güçlü ihracat potansiyeline sahip olmalarına rağmen henüz ihracat yapmamış firmalarımızı belirledik. Şu ana kadar 76 ilden 15 bin 770 firmamızı bu anlamda tespit etmiş durumdayız. Bu firmalarımızı sürdürülebilir bir şekilde ihracatçı yapmak için kendilerine özel mentorlük hizmeti sağlayacağız.”