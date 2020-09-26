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26 Eylül 2020 Cumartesi 02:21 | Son Güncelleme:

72 ülkede sofralarda Türk porseleni var

72 ülkede sofralarda Türk porseleni var

Yılda 120 milyon, günde ise ortalama 330 bin parça üretim kapasitesiyle ürünlerini dünyanın 72 ülkesine ihraç eden Kütahya Porselen, 50'nci yılını kutluyor.

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, “İnovatif serilerle dünya porselen modasına yön vererek ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın 72 ülkesine ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Üretimimiz Kütahya’da, 5 ayrı tesiste gerçekleşiyor. Türkiye’de 22 mağazamız ve 450 perakende satış noktamız var” diye konuştu. Sürmeli, şunları söyledi:

HEDEF 20 MİLYON $

“Yurtdışında ise 1000’in üzerinde satış noktasında Kütahya Porselen ürünlerine ulaşılabiliyor. 2019’u toplam 70 milyon dolar ciroyla kapadık ve bunun yüzde 40’ı yurtdışı satışlardan elde edildi. Bu yıl yurtdışı ciro hedefimizi 30 milyon dolar olarak belirlemiştik ancak pandemi nedeniyle sektörde yüzde 55 bir daralma oldu. Yılı 20 milyon doların üzerinde kapatmayı hedefliyoruz. Bu dönemde üretimimiz devam etti.”

TASARIM MERKEZİ

Sürmeli, şöyle devam etti: “Bir Türk firması olarak dünyanın pek çok ülkesinde yeni nesil koleksiyonlarımızla yer alıyoruz. Kütahya Porselen’in 45 kişilik ekibiyle tasarım merkezi de Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor.”

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