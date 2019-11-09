7.2 milyon ithal ürün denetimle geri gönderildi

Pekcan, Ticaret Bakanlığı’yla bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, 10 ayda 1.7 milyar ithal ürünü doğrudan etkileyecek şekilde denetim yaptıklarını, yaklaşık 7.2 milyon güvensiz/uygunsuz ürünün ithalatına izin vermediklerini, geri gönderdiklerini kaydetti.

BU YIL 3.7 MİLYAR TL DESTEK

Bakan Pekcan, devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılara 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini bildirdi. Pekcan, “Bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçımıza hususi damgalı yeşil pasaport temin ettk" ifadelerini kullandı.