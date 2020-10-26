700 bin esnafa cep'ten POS'suz ödeme fırsatı

Akbank’ın yeni POS uygulaması ‘Cebe POS’ ile 250 TL üzeri temassız işlemler de şifre girilerek yapılabilecek. Akbank’ın bu yeniliği sayesinde işyerleri, Android mobil cihazlarına indirecekleri Akbank Cebe POS uygulamasıyla artık fiziki POS cihazlarına ihtiyaç duymadan anında ödeme alabilecekler. Söz konusu yeni uygulama sayesinde basit esnaf ve KOBİ’ler müşterilerinden hızlı ve güvenli bir şekilde anında ödeme alabilecekler.

KASIMDA BAŞLAYACAK



Türkiye’de toplam 3.3. milyon KOBİ niteliğinde işletme olduğunu ve bunun 700 bininin basit vergi usulune tabi olduğuna dikkat çeken Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Akbank Cebe POS ürünümüzle işte bu 700 bin işletmeyi hedefliyoruz. Kasım ayında kullanıma açılacak bu dijital ürünün yakın zamanda mağaza içi yansımalarını da göreceğiz. Lansman ve sonrasındaki yaygınlaşma süresince işyerlerine özel ayrıcalıklı kampanyalarımız da olacak” değerlendirmesinde bulundu.

TEMASSIZ İŞLEM ARTTI



VISA Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise, pandemide milyonlarca bireyin, kartlı ve temassız ödeme kolaylığından faydalandığını söyledi. Tezel, “Akbank’ın Cebe POS çözümü de KOBİ’lerin temassız ödeme kabul altyapısını yaygınlaştıracak” diye konuştu.