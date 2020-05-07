7 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar? Canlı anlık çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar oldu?
7 Mayıs 2020 altın fiyatları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebi ile altın piyasası oldukça hareketli bir durumda. Altın fiyatları gün içinde hızlı bir şekilde değişime uğrayabiliyor. Altın alıp satmak isteyenler ise gözlerini anlık canlı altın fiyatlarına çevirdiler. 7 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar? Canlı anlık çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.
7 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar? Canlı anlık çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeyiyle altın piyasası oldukça hareketli bir durumda. Altın fiyatları gün içinde hızlı bir şekilde değişime uğrayabiliyor. En güncel altın fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
7 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram 392,33 TL'den alınıp, 392,41 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek 628,30 TL'den alınıp, 643,20 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.260,30 TL'den alınıp, 1.285,80 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.509,10 TL'den alınıp, 2.563,90 TL'den satılıyor.
REŞAT ALTINI NE KADAR?
Reşat Altını 2.541,57 TL'den alınıp, 2.596,85 TL'den satılıyor.
DÜN ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?
Çeyrek altın: 636,7 Lira
Yarım altın: bin 273 Lira
Gram altın: 388,46 Lira
Cumhuriyet altın: 2 bin 542 lira