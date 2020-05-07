7 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar? Canlı anlık çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeyiyle altın piyasası oldukça hareketli bir durumda. Altın fiyatları gün içinde hızlı bir şekilde değişime uğrayabiliyor. En güncel altın fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

7 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram 392,33 TL'den alınıp, 392,41 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek 628,30 TL'den alınıp, 643,20 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.260,30 TL'den alınıp, 1.285,80 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.509,10 TL'den alınıp, 2.563,90 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.541,57 TL'den alınıp, 2.596,85 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

Çeyrek altın: 636,7 Lira

Yarım altın: bin 273 Lira

Gram altın: 388,46 Lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 542 lira