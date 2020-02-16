7 bin gıda denetçisi sahaya çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugünden itibaren ülke genelinde 7 bin denetçiyle ürün bazlı gıda denetimi seferberliği başlatacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin gerçekleştirileceğini açıkladığı gıda denetimleri bugünden itibaren 6 gün devam edecek. İlçeler dahil 81 ilde gerçekleştirilecek denetimler ürün bazlı olacak. Denetimlerde, her gün bir ürüne odaklanılacak.

BUGÜN SÜT-PEYNİR

Süt ve süt ürünlerinden başlayacak denetimlerde, et ve süt ürünleri gibi halkın en çok tükettiği ürünler öne çıkacak. Bu kapsamda, arıcılık ürünleri, bitkisel yağ ve margarinler, baharatlar, çaylar, takviye edici gıdalar gibi ürünler art arda denetlenecek. Üretim yerleri yanında toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler de yapılacak. Denetimler, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla büyük bir titizlikle yürütülecek.