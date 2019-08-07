7 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşları bayramdan önce yatar mı?

7 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? araştırılan konular arasında bulunuyor. Evde bakım parası yatan iller, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Türkiye genelinde çok kişinin aldığı evde bakım parası, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Müslümanların kurban ibadetlerini yerine getirdikleri Kurban Bayramıa az bir süre kala Evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı? merak ediliyor. 7 Ağustos evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamak için haberimizi okuyabilirsiniz..

7 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Her gün yeni illerde yatırılan evde bakım maaşını e-devlet veya SMS yöntemiyle sorgulanabiliyor. Evde bakım listesi güncel listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos’ta yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, evde bakım maaşının 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lira olduğunu, bu tutarın temmuzdan itibaren bin 384 liraya yükseldiğini hatırlattı.

Geçen yıl 513 bin engelli için yaklaşık 6,6 milyar lira kaynak aktarıldığını anımsatan Selçuk, 2019 Ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacağını belirtti.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Yüzde 50 engelli raporu bulunan bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı veya hasta kişilere bakın vatandaşlar için ödenen maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanabilmek için, 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yüzde 50 ve üzeri engelli olmalıdır.

Engelli kişinin, tek başına hayatını idame ettiremiyor olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.