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  3. 7 Ağustos 2019 dolar kuru ne kadar? Dolar kuru daha da düşecek mi?

7 Ağustos 2019 dolar kuru ne kadar? Dolar kuru daha da düşecek mi?

7 Ağustos 2019 dolar kuru ne kadar" Dolar kuru daha da düşecek mi"

7 Ağustos 2019 dolar kuru ne kadar? merak edilen konular arasında yer alıyor. Global bir para birimi haline gelen dolardaki iniş ve çıkışlar araştırılıyor. Hem ekonomistler hem de dolar yatırımı yapanlar 7 Ağustos 2019 dolar kurunu merak ediyor. Dolar/TL dün ABD'nin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesine rağmen düşüşünü sürdürüyor. 7 Ağustos 2019 dolar kuru ne kadar? diye araştıran vatandaşlar için Dolar kuru canlı,anlık fiyatları haberimizde..

7 Ağustos 2019 dolar kuru ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Dolar yatırımcıları her gün dolar fiyatlarını araştırıyor. Döviz kurları birkaç gündür ABD ve Çin arasında ticaret ve kur savaşlarının baskısı altında kaldı. Serbest piyasada dolar 5,5020 liradan, euro ise 6,1680 liradan güne başladı.  7 Ağustos 2019 dolar kuru ne kadar? diye merak eden vatandaşlar için Dolar kuru canlı,anlık fiyatları haberimizde.. 

7 AĞUSTOS 2019 DOLAR KURU NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL     ALIŞ     SATIŞ    
ABD Doları   5,5060   5,5070   
Avro         6,1710   6,1720   
Sterlin      6,6720   6,7060   
                               
ANKARA                         
ABD Doları   5,4700   5,5300   
Avro         6,1200   6,1900   
Sterlin      6,5840   6,7430   

7 AĞUSTOS SERBEST PİYASA DOLAR FİYATLARI

Serbest piyasada dolar 5,5020 liradan, euro ise 6,1680 liradan güne başladı.  
  
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,50 liradan alınan dolar 5,5020 liradan, 6,1660 liradan alınan euro ise 6,1680 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,5240 liradan, euro ise 6,1740 liradan satılmıştı.

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