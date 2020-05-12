Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalar da bulundu. Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma izni ile ilgili bilgiler vererek, yaşlıların sokağa çıkma izninin hangi gün ve saat aralığında olduğunu açıkladı. 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta? gibi soruların yanıtlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." bilgisini verdi.

Erdoğan, "Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir." dedi.

YAŞLILAR SOKAĞA NASIL ÇIKACAK?

Yaşlılara uygulanacak olan sokağa çıkma izniyle ilgili henüz genelge yayınlanmadı. Ancak, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma izninde 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmışlardı.