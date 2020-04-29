65 yaş üstü evde kaldı ama bakımsız kalmadı

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Dünya genelinde koronavirüs salgını, en çok 65 yaş ve üzerindekileri mağdur etti. Sokağa çıkamayan ve riski ortadan kaldırmak için aile üyeleriyle de görüşmeyen yaşlı nüfus, kendi bakımını sağlamakta güçlük çekiyor. Bu nedenle bu dönemde 65+ yaş grubunun hayatını kolaylaştıracak ürün, hizmet ve teknolojileri sunan girişimcilere talep yağıyor. Kovit-19 sürecinde bakıcı talebinin yüzde 30 arttığını belirten evdekibakicim.com Aile İlişkileri Direktörü Nizam Ali Eriş, “Ayrıca gurbetçi Türkler sağlık hizmeti Türkiye’de daha iyi olduğu için ülkelerine döndüler. Bu nedenle talebe yetişemediğimiz oldu. Bakıcı adaylarımızı 15 gün karantinadan sonra evlere yatılı yolladık” diye konuştu.

TALEP DÖRDE KATLANDI

Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri de pandemi döneminde iş hacmi 4 kat arttığı için ekibini genişletmek durumunda kaldı. Normalde ayda 1000 kişiye evde bakım hizmeti sunduklarını anlatan Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri Operasyon Direktörü Dr. Behiç Berk Kuğu şunları söyledi: “Son 1 ayda bu sayı 4500’lere çıktı. Ekip sayımızı 3 kat artırıp 150’ye çıkardık. 2 gün içinde 5 adet sağlık ekipmanını tam donanımlı olarak bünyemize ekledik. Hastaneye gelemeyen hamile ve çocuklara ambulans içinde sağlık hizmeti vermeye başladık.”

8 AYDA 10 BİN KULLANICIYA ULAŞTI



Kronik hastaların ilaçlarını zamanında ve doğru dozda almalarına yardımcı olan Türkiye’nin ilk sesli mobil asistanı Albert Health de 8 ay gibi kısa sürede 10 bin kullanıcıya ulaştı. Bu başarıda pandemi sürecinin önemli rol oynadığına dikkat çeken Albert Health Kurucu Ortağı Serdar Gemici “Hayata geçirdiğimiz uygulamamızı 1 ayda her gün 300 kişi indirdi. İstenildiği takdirde sağlık bilgilerini hasta yakınları ve doktorlarla da paylaşma imkanı sağlayan uygulamamıza gelen talep üzerine 2 saatte bir el yıkama hatırlatması ve görüntülü görüşme özelliğini de ekledik” diye konuştu.

7.5 MİLYON KİŞİ VAR



7.6 milyarlık büyüklüğe sahip dünya nüfusunun 703 milyonu yaşlılardan oluşuyor. Türkiye’de nüfusun yüzde 9.1’i yani 7.5 milyon kişi 65 yaş ve üzerinde yer alıyor. 2023 yılında bu rakamın yüzde 10’lara yükselmesi öngörülüyor. 65+Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Dr. Gülüstü Salur, çoğu internet kullanmayı bilmeyen, hastaneye gitmekte zorlanan bu kesimin hayatını kolaylaştırmak için kamu ve özel sektör kuruluşlarının bu kesimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürün ve hizmetler geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti.