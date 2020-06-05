65 yaş maaşı ödemelerine dair güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. 65 yaş maaşı Haziran ayında ne zaman yatacak? Yaşlılık maaşı 2020 başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. 65 yaş aylığı gibi sosyal yardım ödemelerinde kişi başına gelire bakılarak muhtaçlık durumu tespit ediliyor. 65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık 672 lira olarak veriliyor. 65 yaş maaşı ödemelerine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

65 YAŞ MAAŞI HAZİRAN AYINDA NE ZAMAN YATACAK?



65 yaş maaşı olarak bilinen bu maaş üç ayda bir ödeniyor. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödemeler yapılıyor. 65 yaş aylığı PTT şubelerinden alınabiliyor. Maaşların veriliş günleri de aşağıdaki gibidir;

– Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olan kişiler maaşlarını ayın 5. gününde,

– Doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olan kişiler maaşlarını ayın 6. gününde,

– Doğum yılının son rakamı 2 ve 7 olan kişiler maaşlarını ayın 7. gününde,

– Doğum yılının son rakamı 3 ve 8 olan kişiler maaşlarını ayın 8. gününde,

– Doğum yılının son rakamı 4 ve 9 olan kişiler maaşlarını ayın 9. gününde almaktadır.

YAŞLILIK MAAŞI 2020 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Yaşlılık maaşından yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu Kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor. Müracaatta, nüfus kayıt örneği, aylık talebi vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararı olması gereklidir. Kaymakamlıkta doldurulan ‘Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu’ mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara verilecektir.

YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI NELERDİR?



- Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur),

- 65 yaşını doldurmuş

- Aylık geliri muhtaçlık sınırının altında olan

- SGK'ya prim ödemeyenler Kaymakamlığa başvuruda bulunabilirler.

Ayrıca nafaka alan, asgari ücretin 1/3’ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler yaşlılık aylığı alamaz.