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6.5 milyon TL'lik Japon yatırımı

6.5 milyon TL'lik Japon yatırımı

Türkiye'nin yeni nesil dijital varlıklara gösterdiği ilgi Japon iş dünyasının da dikkatini çekti.

Japon iş adamlarının yaklaşık 6 buçuk milyon TL yatırımla Türkiye’de kurduğu dijital varlık alım satım platformu Koindex faaliyetlerine başlıyor. Koindex’in kullanacağı kripto para birimi ‘KOIN’ Türkiye’de, Türk mühendislerce geliştiriliyor. Koindex Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Yönetici Ortağı Anthony Knode, Türkiye’de kripto para alanındaki yüksek işlem hacminin kendilerini bu ekosisteme yatırım yapmaya teşvik ettiğini vurguladı.


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