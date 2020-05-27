63 riskli bölgede çalışma var! İstanbul'da dönüşüm koronaya yenik düşmedi

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Kovid 19 pandemisiyle birlikte başlayan izolasyon süreci birçok sektörde işleri durdursa da kentsel dönüşüm çalışmalarına engel olamadı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un her ilçesinde kentsel dönüşüm sürecine hız verdiklerini belirterek, “Şu anda alan bazlı yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, 63 riskli alanda 35 bin 606 binada yer alan 116 bin 827 konutu dönüştürüyoruz. İstanbul’un her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle çalışıyoruz. Bu çalışma sonuçlandığında İstanbullu vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, sağlıklı konutlarına kavuşturacağız” dedi.

ARALIKSIZ SÜRÜYOR



Kurum, “Cumhurbaşkanımızın bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız, sözü doğrultusunda, 2012 yılında Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir kararlılıkla başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu. Sahada kentsel dönüşümün büyük bir hızla devam ettiğini belirten Bakan Kurum, hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşüm ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti.

292 BİN KONUT DÖNÜŞTÜ



58 ilde 257 adet riskli alan ilan ettiklerini, 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti: “İstanbul’da 2012’den bugüne yapılan çalışmalarda 347 bin 292 konutun riskli olduğunu tespit ettik. 292 bin 583 konutun dönüşümünü tamamladık. İstanbul’da şuan toplam 10 milyon 88 bin metrekare büyüklüğünde 63 riskli alanda gerek TOKİ Başkanlığımız gerek Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz sahada fiilen 116 bin 827 konutun dönüşümü için çalışmalarını sürdürüyor. Tamamladığımızda, vatandaşımıza yeşilin ve sosyal alanların bol olduğu, güvenli, sağlam yuvalar inşa etmiş olacağız.”

İSTİNAT DUVARI ÇÖKMÜŞTÜ MALİKLER TAHLİYE EDİLDİ



Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde 22 Nisan 2019’da inşaat alanındaki istinat duvarı çökmesi sonucu çevre binalarda yapılan teknik incelemelerde çökme riski bulunan yapılar belirlendi ve malikler tahliye edildi. 34 bin metrekarelik alan riskli alan ilan edilerek çalışmalar başlatıldı. Alanda yıkımlar tamamlanarak inşa faaliyetleri başlatıldı. Yahya Kemal Mahallesi’nde TOKİ tarafından 688 konut, 57 işyeri olmak üzere toplam 745 adet bağımsız birim üretilecek.

MİLLET BAHÇESİ DE OLACAK



Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında 5 Mayıs’ta projenin ihalesi gerçekleştirildi. Projede, 5 farklı tipte 21 bloktan oluşan toplam 268 adet konut ve 14 adet ticari ünite bulunuyor. Ayrıca, projede yaklaşık 7.100 m2 yeşil alan, 52.200 m2 alan da ise bir millet bahçesi olacak. Proje 2022 yılı başında bitirilecek.

ORHANTEPE’DE YIKIM BAŞLADI



Kartal-Orhantepe Mahallesi’ne 6 Şubat 2019 tarihinde çöken Yeşilyurt Apartmanı’nın ardından çevresindeki 11 yapı yıkıldı. 1 yıl içinde 105 adet konut ve 25 adet iş yeri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Vatandaşların talebiyle başlatılan riskli yapı tespitleri sonucu Orhantepe mahallesinde 113 binada risk olduğu tespit edildi. Mahallede oluşturulan iletişim ofisi aracılığıyla vatandaşlar bilgilendirilirken 14 yapı adasına ilişkin proje ve uzlaşma çalışmaları devam ediyor. 1 yapı adasında ise yıkım işlemleri başladı.

BAZI PROJELERDE SON DURUM



• Beykoz Tokatköy Mahallesi: 83 bin m2 büyüklüğündeki rezerv alanında yapılan saha ve proje çalışmalarında son aşamaya gelindi. Emlak Konut GYO tarafından hazırlanan kentsel tasarım projesine göre alanda 818 konut inşa edilecek.

• Üsküdar’da Kirazlıtepe: Çamlıca Cami çevresindeki yapıların dönüşümü kapsamında toplam 1876 konut ile 142 işyeri yapılacak. Şu anda 551 konutun inşaatı sürüyor.

• Esenler Yenişehir Rezerv Yapı Alanı: 941 bin metrekare büyüklüğe sahip 4 etaptan oluşan bir proje yapılıyor. İlk etapta TOKİ tarafından 531 konut, ikinci etapta 353 konut inşa ediliyor. Diğer etapların ihale süreci devam ediyor.

• Bağcılar: 822 konut ve 25 ticarethanenin ihalesi önümüzdeki ay gerçekleştirilecek.

• Gaziosmanpaşa: Devam eden 4 bin 400 konutluk kentsel dönüşüm projesinde bin 739 konutluk ilk iki etabın ihalesini yapıldı.