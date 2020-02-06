6 Şubat 2020 altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları merak edilen konular arasında yer alıyor. 6 Şubat gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 487,00 lira, Cumhuriyet altını 1.993,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 299,50 liradan işlem gördü. 6 Şubat’ta gram altın 299 liradan alınıyor ve 299 liradan satılıyor.

6 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 299 liradan alınıyor, 299 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 478 liradan alınıyor, 490 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1915 liradan alınıyor, 1957 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 957 liradan alınıyor, 981 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 azalışla 299,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 487,00 lira, Cumhuriyet altını 1.993,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 299,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı ve çarşamba itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 300,00 300,20 299,30 299,50

Cumhuriyet Ata Lira 1.977,00 1.998,00 1.972,00 1.993,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 273,50 277,50 273,00 277,00

Lira(Tam) Ziynet 1.932,00 1.952,00 1.928,00 1.948,00

Yarım Ziynet 966,00 976,00 964,00 974,00

Çeyrek Ziynet 483,00 488,00 482,00 487,00