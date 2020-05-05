6 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
BİM market aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. 6 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM markette birbirinden güzel ürünler yarın raflardaki yerini alacak. BİM markette bu hafta; Meizu M6T Cep Telefonu 799,00 TL'den, Tam Kablosuz Kulaklık Titanyum Siyah 499,00 TL'den ve Büyük Haşere Öldürücü 89,00 TL'den satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler listesine gelin hep birlikte göz atalım..
BİM 6 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 6 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı da tüm müşteriler tarafından merak ediliyordu. BİM 6 Mayıs aktüel ürünler listesinde birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de; Taşınabilir Şarj Aleti 69,00 TL'den, CASIO Kol Saati 125,00 TL'den, Aksesuar ve Takı Dolabı 129,00 TL'den satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.