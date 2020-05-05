BİM 6 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 6 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı da tüm müşteriler tarafından merak ediliyordu. BİM 6 Mayıs aktüel ürünler listesinde birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de; Taşınabilir Şarj Aleti 69,00 TL'den, CASIO Kol Saati 125,00 TL'den, Aksesuar ve Takı Dolabı 129,00 TL'den satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.