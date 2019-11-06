Gram altın, çeyrek altın alış satış fiyatları ne kadar? 6 Kasım altın fiyatları canlı, anlık..

6 Kasım altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Altın fiyatları, hem hediyelik olarak almak isteyenler hem de yatırım aracı olarak altını kullananlar tarafından araştırılıyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın güncel fiyatları merak ediliyor. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,30 lira oldu. 6 Kasım altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? diye merak edenler için gram altın, çeyrek altın alış satış fiyatları haberimizde..

6 KASIM ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 274,89 liradan satışta 274,99 liradan,

Çeyrek altın ise alışta 439,92 liradan satışta 450,89 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 276,30 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını 1.841 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 276,30 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,60 276,80 276,10 276,30

Cumhuriyet Ata Lira 1.823,00 1.844,00 1.820,00 1.841,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00 256,00 252,00 256,00

Lira (Tam) Ziynet 1.781,00 1.801,00 1.778,00 1.798,00

Yarım Ziynet 891,00 901,00 889,00 899,00

Çeyrek Ziynet 445,00 450,00 445,00 450,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,30 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 276,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,30 liradan, bin 820 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 841 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 778 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 798 liradan, 889 liradan alınan Yarım Ziynet 899 liradan ve 445 liradan alınan Çeyrek Ziynet 450 liradan satıldı.