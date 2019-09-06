6 Eylül 2019 dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar yükselecek mi?

6 Eylül 2019 dolar kuru bugün ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Anlık ve canlı dolar fiyatları arama motorunda araştırılıyor. Eylül ayının ilk günleri itibariyle düşüşe geçen dolar yükselecek mi yatırımların merak konusu. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,6930 seviyesinden alıcı buluyor. 6 Eylül 2019 dolar kuru bugün ne kadar oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

6 EYLÜL 2019 DOLAR KURU NE KADAR?

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6930 seviyelerinde işlem görüyor.



Dün 5,6478 - 5,7016 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 5,6920'den tamamladı.



Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,6930 seviyesinden alıcı buluyor.



Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,2890'dan, sterlin/TL yatay seyirle 7,0180'den işlem görüyor.



DOLAR YÜKSELECEK Mİ?

Avro/dolar paritesi 1,10'un hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0,06 azalışla 98,35 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,08 artışla 1,2342 seviyesinde işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde ağustos ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 5,7150'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,6950 5,6960

Avro 6,2910 6,2920

Sterlin 7,0050 7,0400



ANKARA

ABD Doları 5,6600 5,7200

Avro 6,2400 6,3100

Sterlin 6,9250 7,0700



İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,7070 5,7080

Avro 6,3030 6,3040

Sterlin 6,9920 7,0270



ANKARA

ABD Doları 5,6750 5,7350

Avro 6,2600 6,3300

Sterlin 6,9310 7,0800

SERBEST PİYASADA DOLAR KURU

Serbest piyasada dolar 5,6940 liradan, euro ise 6,2940 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,6920 liradan alınan dolar 5,6940 liradan, 6,2920 liradan alınan euro ise 6,2940 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6840 liradan, euro ise 6,3070 liradan satılmıştı.