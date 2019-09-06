Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7006
  • 6,2877
  • 275.861
  • 99686.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 6 Eylül 2019 dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar yükselecek mi?

6 Eylül 2019 dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar yükselecek mi?

6 Eylül 2019 dolar kuru bugün ne kadar oldu" Dolar yükselecek mi"

6 Eylül 2019 dolar kuru bugün ne kadar oldu? sorusu aeama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika dolar kuru yatırımcılar tarafındna merak ediliyor. Dolarda yşaann yeni olaylar ve gelişmelerden etkileniyor. Dün 5,6478 - 5,7016 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 5,6920'den tamamladı. 6 Eylül 2019 dolar kuru bugün ne kadar oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

 

6 Eylül 2019 dolar kuru bugün ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Anlık ve canlı dolar fiyatları arama motorunda araştırılıyor. Eylül ayının ilk günleri itibariyle düşüşe geçen dolar yükselecek mi yatırımların merak konusu. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,6930 seviyesinden alıcı buluyor. 6 Eylül 2019 dolar kuru bugün ne kadar oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

6 EYLÜL 2019 DOLAR KURU NE KADAR?

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6930 seviyelerinde işlem görüyor.
      
Dün 5,6478 - 5,7016 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 5,6920'den tamamladı.
      
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,6930 seviyesinden alıcı buluyor.      
         
Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,2890'dan, sterlin/TL yatay seyirle 7,0180'den işlem görüyor. 
     

DOLAR YÜKSELECEK Mİ?

Avro/dolar paritesi 1,10'un hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0,06 azalışla 98,35 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,08 artışla 1,2342 seviyesinde işlem görüyor.      
         
Analistler, bugün yurt içinde ağustos ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin takip edileceğini belirtti.      
         
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 5,7150'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.    

 İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL     ALIŞ     SATIŞ    
ABD Doları   5,6950   5,6960   
Avro         6,2910   6,2920   
Sterlin      7,0050   7,0400   
                               
ANKARA                         
ABD Doları   5,6600   5,7200   
Avro         6,2400   6,3100   
Sterlin      6,9250   7,0700   


İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL     ALIŞ     SATIŞ    
ABD Doları   5,7070   5,7080   
Avro         6,3030   6,3040   
Sterlin      6,9920   7,0270   
                               
ANKARA                         
ABD Doları   5,6750   5,7350   
Avro         6,2600   6,3300   
Sterlin      6,9310   7,0800   

SERBEST PİYASADA DOLAR KURU

Serbest piyasada dolar 5,6940 liradan, euro ise 6,2940 liradan güne başladı.   İstanbul Kapalıçarşı'da 5,6920 liradan alınan dolar 5,6940 liradan, 6,2920 liradan alınan euro ise 6,2940 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6840 liradan, euro ise 6,3070 liradan satılmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bu akşam evleniyorlar! İşte ilk kareler...
Aleyna Tilki: Hedefim Hollywood
Turan çiftinden Hamza Arda'ya 70 bin TL'lik kreş
Seren Serengil'e bir şok daha
Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay'a yasak
<p>Araç sürücüsü ise uyuyan çocuğa aldırmadan yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına san

İstanbul´da İlginç Görüntü... Otomobilin Arka Camındaki Çocuğu Görenler Şaşkına Döndü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tünel tamamlanıyor! Havalimanı metrosunda ışık göründü

Dünyanın Yedi Harikası nasıl görünüyordu?