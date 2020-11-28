6 bakan iş dünyasıyla bir araya geldi

6 bakan iş dünyası ile görüşmeler kapsamında TOBB temsilcileriyle bir araya geldi.

DHA'da yer alan habere göre, toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

Toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı gerçekleşti. Bakanlar Elvan ve Gül, dün de TÜSİAD üyeleriyle biraraya gelmişti.

Toplantıların, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'larla süreceği öğrenildi.