6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır? 6 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? İşte tüm detaylar

6 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yeni bir paket desteği geldi. Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek adına 6 ay geri ödemesiz kredi desteğini başlatıldı. 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

6 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?



Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yeni bir paket desteği geldi. Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek adına 6 ay geri ödemesiz kredi desteğini başlatıldı.

6 AY ERTELEMELİ TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NE?



Aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.

6 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir.