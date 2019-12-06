6 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık.. Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar?

6 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Yatırımcılar ve altın alacak vatandaşlar fiyatlardaki değişimlerin ne kadar olduğunu her gün merak ediyor. Takı amaçlı da tercih edilen çeyrek altın yerini yavaş yavaş gram altına bırakıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 artışla 273,00 liradan tamamladı. 6 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? araştırılıyor. İşte çeyrek altın, gram altın fiyatları..

6 ARALIK 2019 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın bugün alışta 272,63 liradan satışta 272,80 liradan

Çeyrek altın bugün alışta 436,39 liradan satışta 447,30 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 artışla 273,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 444,00 lira,Cumhuriyet altını 1.819,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatıise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 273,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 272,70 272,90 272,80 273,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.797,00 1.818,00 1.798,00 1.819,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 249,00 253,00 249,00 253,00

Lira(Tam) Ziynet 1.756,00 1.776,00 1.757,00 1.777,00

Yarım Ziynet 878,00 888,00 878,00 888,00

Çeyrek Ziynet 439,00 444,00 439,00 444,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 272,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 273 liradan, bin 798 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 819 liradan, 249 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 253 liradan, bin 757 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 777 liradan, 878 liradan alınan Yarım Ziynet 888 liradan ve 439 liradan alınan Çeyrek Ziynet 444 liradan satıldı.