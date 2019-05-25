'5G teknolojilerinde güvenlik endişemiz yok'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 5G teknolojisi konusunda, “Bu sistemi farklı altyapı uygulayıcılarıyla yaparız, bu Huawei’ye bağlı bir şey değil. 5G dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de Huawei’ye bağlı değil. Onun için güvenlik endişemiz yok” dedi. Almanya’nın Leipzig kentinde Uluslararası Ulaştırma Forumu’na (ITF) katılan Turhan, Türkiye’nin demiryolları altyapısının geliştirilmesi için Alman teknolojisinden faydalanmak için başlayan görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

ALMANLARLA YHT İŞBİRLİĞİ

Turhan, Gebze-Halkalı demiryolu sistemiyle Ankara-İstanbul hatlarındaki hızlı tren sisteminde çalışacak 10 set demiryolu aracının Almanya’dan tedarik edileceğini belirtti. Turhan, “Demiryollarında şu an yakıt olarak mazot kullanılıyor. Bu hatları elektrikli hale getiriyoruz. Almanlarla yapacağımız çalışmaların bir kısmı bu. Yeni yapacağımız YHT ve hatlarındaki sistemlerin bir kısmını, Almanlarla beraber yapmayı planlıyoruz. Finans temin görüşmeleri şu an devam ediyor” dedi. Forumun bu yılki konusunun ulaştırma yolları olduğunu hatırlatan Turhan, “Kuşak ve Yol etkinliğine de anahtar konuşmacı olarak katıldım. Ülkemizdeki ulaştırma yatırımlarından bahsettim” ifadelerini kullandı.

Farklı imalatçılardan alabiliriz hizmeti operatörlerimiz verecek

Bakan Turhan, şu değerlendirmeleri yaptı: "5G sistemine geçiş için en önemli aşamalardan birisi altyapının oluşturulması. Ondan sonra cihazların pazarlanması ve imalatı. En önemli altyapı çalışmalarından birisi fiber optik geniş bant siteminin yurt sathına yaygınlaştırılması. Diğer sistemlerden en önemli farkı araçlar ve nesneler arasında da iletişimin sağlanması. Bunun sağlanması için altyapının oluşması lazım. Vericilerin ülke genelinin kapsama alanının genişlemesi lazım. Bu sistemi farklı altyapı uygulayıcılarıyla yaparız, bu Huawei’ye bağlı bir şey değil. Sistemi kullanacak olan araçların imalatını yapan farklı imalatçılardan da alabiliriz ama bu hizmeti operatörler verecek. Ülkemizde yüzde 90’ını 3 firma yapıyor. Onun için güvenlik endişemiz yok."

Çin'le görüşme devam ediyor

Kuşak ve Yol projesiyle dünya ticaretinin Avrupa ile Asya arasında giderek büyümesinin, Türkiye’nin ulaşım altyapısının önemini ortaya koyduğunu belirten Turhan, şöyle konuştu: “Çin’le G20 Antalya toplantısında Kuşak ve Yol projesinin demiryolu altyapısının bir an önce tamamlanmasıyla ilgili mutabakat zaptı imzaladık. Bizim sınırlarımız içinde bin 380 kilometre var. 500 kilometrelik kısmını tamamlamış durumdayız. Yaklaşık 600 kilometrede çalışmalarımız devam ediyor.”