5.239 anneye iş kurslarıyla günde 70 lira

Miray ÇİMEN

İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 70 lira harçlık verilen projeye çok sayıda kadın başvurdu.

Evlat edinene de var

Hem çocuklarının hem de işlerinin başında olmak isteyen 5 bin 239 anne, projeden yararlandı. Projeden yalnızca 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınlar yararlanırken, kadınların evlatlık edindiği çocukları için de destekten yararlanma hakkı bulunuyor.

Kreş için 400 lira

Sanayideki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kadınlardan çocukları kreşe veya bakımevine devam edenlere yalnızca bir çocuk için kurs süresi boyunca aylık en fazla 400 lira olmak üzere bakım desteği veriliyor.