500 milyon TL'lik finansman

Bankadan yapılan açıklamaya göre, haziran ayı sonuna kadar devam edecek olan ‘Çiftçiye Destek Paketi’ kapsamında yüzde 0.79’dan başlayan kar oranıyla her bir çiftçiye 250 bin TL’ye kadar masrafsız finansman desteği sunulacak. Paket kapsamında finansman kar oranları bir yıla kadar yüzde 0.79, iki yıla kadar yüzde 0.84, üç yıla kadar yüzde 0.89 ve dört yıla kadar ise yüzde 0.94 şeklinde uygulanacak. Çiftçiler kullandıkları finansmanın geri ödemesini yılda bir kez yapabilecek. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, tarımda kalkınmayı artırmak, istihdam oluşturmak ve katma değer sağlamak amacıyla her zaman çiftçilerin yanında olduklarına dikkat çekti.