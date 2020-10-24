500 milyar liralık borca 18 taksitli yapılandırma

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 43 maddelik istihdam paketinin görüşmeleri sürüyor. İlk 30 maddesi kabul edilen tasarı, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasını da içeren Torba Yasa’ya dönüşerek yasalaşacak. Ağırlıklı istihdama dönük destekler içeren tasarının yeniden yapılandırmaya ilişkin ayrıntıları da dün belli oldu. Buna göre vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu cezalarına 18 eşit taksitle yapılandırma hakkı tanınacak. Yaklaşık 500 milyar liralık borcu kapsayan yapılandırmanın ilk 3 ayı ödemesiz olacak. İlk ödeme Şubat 2021’de ve iki ayda bir yapılacak.

VERGİ AFFI DEĞİL



Torba Yasa’ya eklenen tasarıyla ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, bu düzenlemelerin bir vergi affı olmadığını, geniş kapsamlı yapılandırma olduğunu söyledi. Muş, yapılandırmaya konu alacak toplamının 500 milyar lira civarında olduğunu aktardı. Muş’un verdiği bilgiye göre, ilgili kanunlar uyarınca kamu alacaklarına uygulanan gecikme faizi ve cezaları silinecek.

İKİ AYDA BİR ÖDEME

Bunun yerine söz konusu borçlar, YİÜFE’ye endekslenerek bugüne getirilerek yapılandırılacak. İlk ödeme 2021 yılı Ocak ayında başlayacak. 2 ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitle toplam 36 ayda ödemeler tamamlanacak. Ödemenin peşin yapılması durumunda, YİÜFE’ye endekslenerek bulunan faiz ve cezanın yüzde 90’ı silinecek. Yapılandırma için 31 Aralık 2020’ye kadar başvuruda bulunulması gerekiyor.

HANGİ BORÇLAR KAPSAM İÇİNDE?



• Tüm vergi borçları, SGK primleri , idari para cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları.

• İl özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi dahil diğer vergiler, su atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif hizmetlerden olan alacaklar. Bunların yapılandırılması için ilgili idarelere başvuruda bulunulacak.

• Yükseköğrenime ilişkin borçlar.

• Taşınmaz kültür varlıkları korunmasına dair katkı payları.

• TOBB, TİM, TESK, TÜRMOB, Barolar Birliği gibi kurumlara olan aidat borçları.

• KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklanan borçlar ile aidat borçları.

• OSB’lerin kredi borçları.

• İl özel idare, belediye, bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50 sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin irtifak hakkı kiralama işlemleri alacakları.

• Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları.

• Kalkınma Ajanslarının İl Özel İdareleri, sanayi odalarından olan alacakları ile TSE hizmet bedeli alacakları.

İŞÇİYE DE İŞVERENE DE DESTEK VAR

YENİ İŞÇİ ALANA GÜNLÜK 44.15 LİRA PRİM DESTEĞİ

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen başka bir geçici maddeye göre de işverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu kapsamda fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe alınıp ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı, söz konusu destek ve nakdi destek tutarlarını, maddelerin yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya yetkili olacak.

SİGORTASIZ DÖNEME CEZA YOK



Hizmetleri SGK’ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işveren tarafından kabul edilenler, bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılacak. İlgili işverenlere de para cezası uygulanmayacak.

Şayet çalışan, işveren tarafından işe alınıp ancak ücretsiz izne ayrılırsa günlük 39,24 lira, aylık 1.177 lira destek verilecek. İşten çıkarıldıktan sonra işe alınmayanlar da günlük 34,34 lira, aylık 1030 lira alacak.

ÇIKARDIĞI İŞÇİYİ ALANA

1.324 LİRA Sigortalı çalışmakta iken 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arasında işten çıkarılan kişiler ile aynı dönemde sigortasız olarak çalışmakta olan kişiler, işten çıkarıldıkları işyerlerine 30 gün içinde başvuru yapacak. Başvurunun yapılması sonrası aynı işyerinde çalışmaya başlayan ya da sigortasız olarak çalışırken sigortası yapılan işçi için işverene 7 ay boyunca günlük 44.15 lira, aylık en fazla 1324 TL’lik sigorta prim teşviği sağlanacak. Ödeme mahsuplaşma şeklinde olacak.

İŞSİZ DÖNEMİN PRİMİ DEVLETTEN

İşsizlik parası alanlar, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz olarak çalışmaları halinde, işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

DESTEKLER UZUYOR

Torba Yasa’yla Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

TURİZME ERTELEME GELDİ



Turizm belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan-30 Haziran 2020’de tahsil edilmesi gereken kira vb. tüm ödemelerinin süreleri 6 ay erteleniyor. Ayrıca Konaklama Vergisi’nin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2022’ye erteleniyor.

ÜRETİCİYE 414 MİLYON LİRA DAHA



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yalova’da katıldığı kivi hasadı etkinliğinde üreticiye 414 milyon lira daha ödeme yapılacağını duyurdu. Pakdemirli “Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 262 bin 641 yetiştiricimizin, 2 milyon 635 bin ton çiğ sütü için 353 milyon 849 bin lira destekleme ödemesi, malak desteği ödemesi kapsamında, 3 bin 610 yetiştiricimizin, 10 bin 289 baş malağı için 2 milyon 670 bin lira destek ödemesi ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 413 projeye 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün (dün) saat 18.00’den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız” dedi.

Sanayi tipi marine kullanmadan evde üretim yapıp sosyal medyadan satış yapanlar, 220 bin TL’ye kadar Gelir Vergisi ödemeyecek. Bu rakamı aşmaları durumunda ise % 4’lük bir gelir vergisi ödemeleri gerekecek.