'500 bin rezervasyon seçim için iptal edildi'

Erken rezervasyon avantajından faydalanmak isteyen ve paket tur satın alan İstanbullular arasından tur tarihleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileneceği 23 Haziran’a denk gelen çoğu tüketici oy vermek için tatillerini erteledi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat acenteleriyle yaptıkları görüşmelerde erken rezervasyonla paket tur satın alan vatandaşların yüzde 90’a yakınından değişiklik ve iptal talebi geldiğini öğrendiklerini söyledi.

16-23 Haziran haftası

Tur Operatörleri Platformu Basın Sözcüsü Cem Polatoğlu ise, 16-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da 500 bin kişinin tatil planı yaptığını ve bunların tamamına yakınının rezervasyonunu iptal edeceğini belirtti. Seyahatlerini tamamen iptal edenlerin sayısının düşük olduğunu ifade eden Firuz Bağlıkaya, "Genelde tarih değişikliği talebi alıyoruz. Paket tur alıp ve sorun yaşayanların Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne başvurmaları yeterlidir" dedi.

Düğününü erteleyen bile var

Geçen yıl 23 Haziran haftasında İstanbul’dan 450 bin kişinin tatile çıktığını anlatan Cem Polatoğlu, "Bu yıl 16-23 Haziran arasında 500 bin kişinin İstanbul’dan başka şehirlere gitmesi öngörülüyor" dedi. Şu ana kadar bunlardan yüzde 90’ının rezervasyonlarını başka bir tarihe almak üzere iptal ettiğine dikkat çeken Polatoğlu, "Bunun yüzde 100’e ulaşacağına eminiz. Müşterilerimden biri o tarihte Bodrum’da yapacağı düğününü bile iptal etti" ifadelerini kullandı.

Para iadesi alınabiliyor

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği gereği paket tur sözleşmesine imza atan tüketiciler, turun başlamasından en az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödediği bedeli aynen geri alabiliyor.

Uçak biletleri değiştirilebilir

THY, Pegasus, Atlasglobal Havayolları’yla Onur Air, seçiminin 23 Haziran’da yenilenmesine ilişkin kararı sonrası, yolcuların biletlerinde değişiklik ve iptal için bazı kolaylıklar sağlanacağını açıklamıştı. Öte yandan birçok otel de benzer kolaylıkları sağlıyor.