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  3. 50 milyon dolar ‘yerli tüp'te kalacak
08 Haziran 2020 Pazartesi 02:04 | Son Güncelleme:

50 milyon dolar ‘yerli tüp'te kalacak

50 milyon dolar ‘yerli tüp'te kalacak

Aldığı teşvikle iki ay önce Ankara'da üretime geçen Sıla Grup, yerli imkanlarla kan tüpü üretimine geçti.

Tesiste incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kan tüplerinde Türkiye’nin 50 milyon dolar dış ticaret açığı verdiğini belirterek, medikal ürünlerin imalatında kendi kendine yetebilen bir ülke olmayı hedeflediklerini vurguladı. Varank, Kovid-19 ile birlikte dünyada kendi kendine yetebilmenin değerinin anlaşıldığına dikkati çekerek “Biz koronavirüs öncesinde birçok programı başlatmıştık” dedi. Bu gibi tesislerin dış ticaret açığını kapatmakta önemli rol oynadığına işaret eden Varank, “Sağlık sanayisine milli güvenlik politikası olarak bakıyoruz” dedi. Sıla Grup Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Şahin de ay sonunda da serum setleri üretimine geçeceklerini söyledi.

FABRİKADA 900 KİŞİ ÇALIŞACAK 

Koronavirüs salgınıyla sağlık sanayisinde sarf malzemeleri üretiminin ne denli kritik önemde olduğu bir dönemde kurularak faaliyete geçen fabrika toplam 3 fazlık yatırımdan oluşuyor. Yatırımlar tamamlandığında toplam 900 kişi istihdam edilecek. 

KAN TORBASI DA ÜRETİLECEK 

Varank’ın incelemelerde bulunduğu fabrikada kan tüpü üretimi başladı. Yatırım tamamlandığında serum seti, iğne ucu, branül, eldiven ve kan torbası da üretilecek.

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