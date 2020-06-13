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  3. ‘5 yıldızlı' karavana
13 Haziran 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:

‘5 yıldızlı' karavana

‘5 yıldızlı' karavana

‘Her şey dahil' sisteminin ayrılmaz parçası açık büfelerde, pandemi önlemleri çerçevesinde ‘karavana' usulü yemek dağıtılacak.

ENDER TÜRKKAN 

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürü Nejmettin Kaya, ‘yeni normal açık büfe’ için ‘karavana’ benzetmesi yaparak, “Artık, kimse açık büfeden kendi yemeğini kendisi almayacak. Kaba tabiriyle karavana diyebileceğimiz bir sistem uygulanacak. Her yemeğin başında bir mutfak görevlisi olacak. Yemekleri tabağa görevli koyacak. Yemekle misafir arasında sosyal mesafe bulunacak, temas olmayacak” dedi.

TOPLANTILAR YAPILDI

Marmaris’te ‘Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci’ başlığı altında bilgilendirme toplantıları düzenlendi. 100 kadar otelin yöneticisinin katıldığı etkinlikte, Kaya, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesi doğrultusunda açık büfe uygulamasının nasıl işleyeceğini anlattı. 

TEMASI ENGELLEYECEK 

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde ise, şöyle deniliyor: “Açık büfe uygulamasının sürdürülmesi durumunda, büfedeki yiyeceklerin misafirler tarafından alınmasını ve misafirlerin temas kurmasını engelleyici bir yöntem geliştirilecektir. İstenen yiyeceklerin önlemler dahilinde bir görevli tarafından misafirlere servis edilmesi sağlanacaktır.”  

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