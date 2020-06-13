‘5 yıldızlı' karavana

ENDER TÜRKKAN



Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürü Nejmettin Kaya, ‘yeni normal açık büfe’ için ‘karavana’ benzetmesi yaparak, “Artık, kimse açık büfeden kendi yemeğini kendisi almayacak. Kaba tabiriyle karavana diyebileceğimiz bir sistem uygulanacak. Her yemeğin başında bir mutfak görevlisi olacak. Yemekleri tabağa görevli koyacak. Yemekle misafir arasında sosyal mesafe bulunacak, temas olmayacak” dedi.

TOPLANTILAR YAPILDI



Marmaris’te ‘Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci’ başlığı altında bilgilendirme toplantıları düzenlendi. 100 kadar otelin yöneticisinin katıldığı etkinlikte, Kaya, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesi doğrultusunda açık büfe uygulamasının nasıl işleyeceğini anlattı.

TEMASI ENGELLEYECEK



İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde ise, şöyle deniliyor: “Açık büfe uygulamasının sürdürülmesi durumunda, büfedeki yiyeceklerin misafirler tarafından alınmasını ve misafirlerin temas kurmasını engelleyici bir yöntem geliştirilecektir. İstenen yiyeceklerin önlemler dahilinde bir görevli tarafından misafirlere servis edilmesi sağlanacaktır.”