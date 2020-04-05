Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 5 Nisan 2020 anlık, canlı altın fiyatları

5 Nisan 2020 anlık, canlı altın fiyatları güncel olarak araştırılıyor. Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar konu ile ilgili açıklamaları güncel olarak takip ediyorlar. Altın fiyatları koronavirüs salgını nedeniyle yükselişe geçti. İşte güncel altın fiyatları..

5 NİSAN 2020 ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 350,19 liradan alınıyor ve 350,49 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 509,57 liradan alınıyor, 521,42 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.014,59 liradan alınıyor, 1.041,44 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altın bugün 2.110,00 liradan alınyor, 2.142,00 liradan satılıyor.

ALTIN (ONS) NE KADAR?

Altın (ONS) bugün 1.617,37 liradan alınyor, 1.619,20 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

Altın piyasasında, en düşük 340 bin 500 lira, en yüksek 342 bin 705 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 342 bin liradan tamamladı. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 342 lira seviyesinde bulunurken; yeni günde tarihi rekor seviyesini yeniledi. Altın piyasasında son durumu değerlendiren uzmanlar, altın fiyatlarındaki dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 348,50 TL / Gram altın satış fiyatı 348,24 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 509,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 521,42 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.014,59 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.041,44 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 2.110,00 TL / Cumhuriyet altın satış fiyatı 2.142,00 TL