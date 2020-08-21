5 milyon kişi etkinliklerde buluşacak! 600 milyon liralık ‘Fişekhane' açıldı

Emlak Konut GYO güvencesiyle Özak GYO, Ziylan Grup ve Yenigün İnşaat’ın, İstanbul Kazlıçeşme’de hayata geçirdiği Büyükyalı projesinin kültür sanat, eğlence, yeme içme alanlarını içinde barındıran tarihi Fişekhane bölümü hizmete açıldı. Yaklaşık 600 milyon liralık bir yatırımla tamamlanan yapı, bölgedeki 5 milyon kişiye sosyalleşme imkanı sunacak. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Tarihi Fişekhane bölümünde, kültür sanat etkinlikleri, eğlence ve lezzet gibi birçok şeyi aynı potada sunuyoruz” dedi.

9 KAT DAHA PAHALI



1846’da demir fabrikası olarak devreye giren tesisin aslına uygun restorasyonun yapıldığını belirten Akbalık, “Bu tarz yapıların restorasyonu normal bir inşaatın maliyetinin 9 katıdır. Ticari beklentileri geri plana ittik” dedi.

EMLAK KONUT’UN SATIŞ ŞAMPİYONU



Büyükyalı İstanbul projesinde toplam 1500 konutun yer aldığını belirten Akbalık, “Konutların yüzde 60 ila 65’ini sattık. Emlak Konut projeleri arasında satış şampiyonuyuz. Bu yıl 1.5 milyar TL’lik satış öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.