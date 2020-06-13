5 milyon kişi bu süreçte online alışverişle tanıştı

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, şunları söyledi: “Sadece mart ve nisan aylarında kredi kartıyla yapılan alışverişlerde internetin payı yüzde 24’e ulaştı. Yani kredi kartıyla yapılan her 4 liralık alışverişin 1 lirası internetten yapıldı. Bu rakam da internetin payının rekor artışının en önemli göstergesidir.” Kopuz, sektörün gelişmelere hızlıca uyum sağladığını belirtti.