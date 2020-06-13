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  3. 5 milyon kişi bu süreçte online alışverişle tanıştı
13 Haziran 2020 Cumartesi 03:11 | Son Güncelleme:

5 milyon kişi bu süreçte online alışverişle tanıştı

5 milyon kişi bu süreçte online alışverişle tanıştı

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, “Bankalararası Kart Merkezi'nin verdiği bilgilere göre daha önce internetten alışverişte bir kez bile kullanılmayan 5 milyon kredi kartı bu dönemde internet alışverişi için kullanıldı. Bu veri, 5 milyon kişinin internet alışverişiyle yeni tanıştığını gösteriyor” dedi.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, şunları söyledi: “Sadece mart ve nisan aylarında kredi kartıyla yapılan alışverişlerde internetin payı yüzde 24’e ulaştı. Yani kredi kartıyla yapılan her 4 liralık alışverişin 1 lirası internetten yapıldı. Bu rakam da internetin payının rekor artışının en önemli göstergesidir.” Kopuz, sektörün gelişmelere hızlıca uyum sağladığını belirtti.

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