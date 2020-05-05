5 Mayıs 2020 altın fiyatları bugün nasıl? Canlı, güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte son durum…

5 Mayıs 2020 altın fiyatları yine arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle piyasalar oldukça hareketli. Dolayısıyla altın fiyatları da hızlı bir şekilde değişime uğrayabiliyor. Güncel çeyrek altın gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtı altın alım satım yapan yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Son dakika güncel altın fiyatları haberimizde…

5 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram 385,35 TL'den alınıp, 385,47 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek 618,70 TL'den alınıp, 632,50 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.233,70 TL'den alınıp, 1.264,60 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.467,30 TL'den alınıp, 2.525,40 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.543,70 TL'den alınıp, 2.587,20 TL'den satılıyor.

DÜN (4 MAYIS) ALTIN FİYATLARI

Gram 381,53 TL'den alınıp, 385,74 TL'den satılıyor.

Çeyrek 615,86 TL'den alınıp, 639,49 TL'den satılıyor.

Yarım altın 1.227,56 TL'den alınıp, 1.258,91 TL'den satılıyor.

Cumhuriyet altını 2.462,81 TL'den alınıp, 2.510,12 TL'den satılıyor.