'5 kg altınla gelip hem ev hem de vatandaşlık alıyorlar'

Mart başında resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle birlikte Türkiye’ye gelen yolculara yanında 5 kilogram işlenmemiş altın getirme hakkı tanınmıştı. Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarını yöneten Mars Investment’ın Patronu Hakan Bucak, bu yeni uygulamanın yansımalarının gayrimenkul sektöründe de görüldüğünü belirterek, sistemi şöyle anlattı: “İran, Afganistan, Bangladeş gibi para transferi sorunu olan ülkelere bu sistem ilaç gibi oldu. 5 kg atın 316 bin dolar civarında. Vatandaşlık da 250 bin dolara alınıyor. Yolcu altınıyla hem ev hem vatandaşlık alıyor. Üstüne harcayacak parası da kalıyor.”

VARLIKLI AİLELERE



Hakan Bucak henüz 30 yaşında, genç bir girişimci. Bilkent Turizm Otelcilik Mezunu. Urfalı, inşaatçı bir ailenin 8 çocuğundan biri. Okuldan sonra bir süre yurtdışında yaşıyor, sonra Amerika’da gayrimenkul işine giriyor. 27 yaşında da Türkiye’ye dönüp Mars Investment’ı kuruyor. Bucak, şirketi şöyle anlatıyor: “Varlıklı ailelerin Türkiye’deki yatırımlarını yönetiyor ve yeni yatırım stratejilerini hazırlıyoruz. Şu anda 1 milyar dolarlık portföyü yönetiyoruz. Bugüne kadar yabancılara yaptığımız satış da 100 milyon doları geçti.”

Pandemide sınırlar kapanınca, yabancıya gayrimenkul satışı durdu mu?

Sınırların kapanması satışları etkiledi tabii. Ama buna rağmen ilk 8 ayda rakamlar beklentilerimizin üzerinde oldu. Biz “2020’de yabancıla aylık 3 - 5 bin konut satışı yapılır diyorduk. Pandemide bu rakamlar 750-1000 adet arasında gerçekleşti. Sonra 1500’lere ve 3 binlere çıktı. Ağustos rakamı ise 3900 oldu. Bu şu anlama geliyor; seyahatler açık olduğu müddetçe Türkiye’de yabancı konut satışı 4 binin altına düşmez.

KRİZDEN KAÇIYORLAR



Siz Türkiye’ye gelemeyen yatırımcılar için nasıl çözüm ürettiniz bu süreçte?

Madem bu insanlar gelemiyor, güvenli bir online satış sistemi kurgulamamız lazım dedik, dijitale yöneldik. Dışarıda da dünya vatandaşlıkları satan ajanslarla anlaşmalar yaptık.

Vatandaşlık piyasası mı var, nasıl çalışıyor sistem?

Tabii. Bu ajanslar, Malta, Dominik, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeleri satarken Türkiye birden vatandaşlık arenasına adımını attı. Bu ülkeler arasında da ciddi rekabet vardır. Türkiye ilk önce vatandaşlık olayını kendi coğrafyasına duyurmaya başladı. Ortadoğu, Avrupa derken, şu anda Dominik’ten, Nijerya’dan, Somali’den, Bangladeş’ten müşterilerimiz var. Biz şu anda ülke olarak özellikle müslüman camiadan büyük ilgi görüyoruz. Siyasi kriz yaşayan ülkelerden talep yüksek. Çünkü bu insanların dini baskı olmadan Avrupai şekilde yaşayabileceği tek yer Türkiye.

Bu yıl kaç konut satılır yabancıya?

Geçen sene 45 bin oldu. Bu sene 40 bine yaklaşır diye düşünüyorum. Seneye bu rakam 65 bini geçer.

Hangi ülkeler önde?

2020’de en yüksek alıcı Frankofon Araplar oldu. Arkasından İran, Çin, Körfez ve Güney Afrika’daki müslüman ülkeler geldi.

Frankofon Araplar neden Türkiye’de ev alıyor?

Libya’da kıyamet kopuyor. Ürdün’de ekonomi çok kötü, Fas siyasi belirsizliklerle uğraşıyor, Lübnan devleti istifa verdi. Bu ülkelerden yaşayanlar, Fransızca bilen Avrupai insanlar. Fransa’da müslüman oldukları için hor görülüyorlar. Bir Lübnanlı 4 bin dolar ekmekli maaşıyla Amerika’da yaşasa, 3 bin dolar kira verip, kalan 1000 dolarla zar zor yaşayabilir. Türkiye’de ise 4 bin dolarla yüksek bir yaşam standartına sahip olabiliyor.

Bugün yabancı satışlarından 6.7 milyar $ para toplayan bir ülkeyiz. Bu rakam rahatlıkla 20-30 milyar $’a çıkabilir. Londra sadeci ticari gayrimenkul satışından yılda 60 milyar pound kazanıyor.

PARA TRANSFERİ SORUNU AŞILDI



Artık Türkiye’ye gelen yolcuların yanında 5 kg altın getirme hakkı var. Bu altınlar Türkiye’de yatırıma dönüyor mu?

Bangladeş, İran, Afganistan gibi ülkelerde para transferi ciddi bir sorun. İran’ın banka hesaplarında ambargo var. 5 kg altın şu anda 316 bin dolar civarında. Bu insanlar da yanlarında 5 kilo altın getirip hem 250 bin dolara ev ve vatandaşlık alıyorlar hem de üstüne kalan 60 bin dolarlarla harcama yapıyorlar. Bu uy özellikle İranlılar için çok faydalı bir açılım oldu. Bize de bu şekilde gelen İranlılar oldu.

İRAN’DA HAYAT ZOR 1 $ 42 BİN RİYAL



İran da önemli bir alıcı olarak öne çıkıyor, neden?

Yabancıya konut satışında İran 3 ay üst üste birinci oldu. Uçuşlar kapalı olmasına rağmen, ayda ortalama 500 ev aldılar. 15 Eylül’de İranla uçuşlar açıldı. Şimdi rakam daha da artacaktır. Çünkü orada ekonomik olarak ciddi bir sıkıntı var, 1 dolar 42 bin riyal oldu. İnsanların sorunların gelecekte çözülebileceğine dair inancı kalmadı. Devlet rejim değişikliği baskısı altında. İdam var. Ve insanlar artık ülkeden kaçıyorlar.

Çinliler niye ev alıyor burada?

Çünkü burayı gözetleme kulesi olarak kullanmak istiyorlar. Onlar için ingiltere Borsası’na açılmanın tek yolu burada vatandaş olmaları. Çünkü Çin pasaportuyla orada işlem yapamıyorlar. Orta Doğu’da yatırım yapmak istiyorlar. Halep yıkılıdı, Musul yıkıldı. Çin buralara 250 milyar dolar bütçe ayrıldı. Yatırım yapmak için yakın bir yerden gelişmeleri takip etmeleri gerekiyor. Orası da Türkiye.

PANDEMİ MÜCADELESİ İŞTAHI ARTIRDI



Peki yabancılar, Türkiye’de pandeminin ilerleme boyutunu takip ediyorlar mı?

Şu anda bize Dominik, Fransa, Amerika gibi ülkelerden gelen yatırımların yüzde 70’inin gerekçesi, Türkiye’nin pendemiyle iyi başa çıkması. İnsanlar gördü ki, Los Angeles’te yaşayıp, para sahibi olmak bu tip durumlarda işe yaramıyor. Sağlık sisteminin düzgün çalışması lazım. Türkiye’de sağlık sisteminin başarılı olması ev alma konusunda iştahı artırdı. Amerikan vatandaşı burada daire alıyor çünkü Amerika’da sağlık çok pahalı. Burada hem ücretsiz hem de bizim devlet hastanelerimiz cihazlarıyla, odalarıyla onların özel hastanelerinden iyi.