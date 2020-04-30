5 bin küçük işletmeye, 5'er bin liralık destek

Metro Türkiye, Kovid 19 sürecinden en fazla etkilenen yeme-içme sektöründe küçük işletmelerin yaralarının sarılması için #kücükisletmemicin hareketini başlattı. Metro Türkiye, Gıda Kurtarma Derneği ve Dudetable iş birliğinde, Coca-Cola’nın ana partnerliği ve Unilever Food Solutions, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Reis Gıda ve Dimes’in destekleriyle gerçekleşen projede, tedbirler kaldırıldığında kapılarını tekrar açacak işletmelere can suyu olmak amacıyla 5 bin TL’lik ürün ve hizmet yardımı sağlanacak.

1000 İŞLETMEYE ULAŞTI



Metro Türkiye’nin 500 küçük işletmeye ürün bağışı yaparak ilk adımı attığı ve şimdiden 1.000’in üzerinde işletmeye ulaşılan projenin devamında destekçi firmaların katılımıyla 5 bin küçük işletmeye ürün ve hizmet desteği sağlanması hedefleniyor. Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Bu projeyle bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bugün, tehdit altında olan küçük işletmeleri korumanın ve hep birlikte destek olmanın tam zamanı” diye konuştu.