4.7 milyon müşteri mobil bankacılık hizmeti alıyor

VakıfBank ‘dijital kolaylaştırır’ yaklaşımıyla müşteri talep ve beklentilerine uygun çözümler üretiyor. 2011’de geliştirdikleri VIT (VakıfBank Innovative Transformation) projesiyle dijitalleşme sürecini başlattıklarını belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “Bugün bankamızdaki işlemlerin yüzde 94’ü şube dışı kanallarımızdan gerçekleşiyor. Mobil bankacılık hizmetlerimizi 4.7 milyon müşterimiz kullanıyor” dedi. Güncel gelişmeler karşısında hemen aksiyon alabildiklerini anlatan Merdan, “Son olarak koronavirüsle mücadeleye destek vermek amacıyla temassız kartlarla yapılan günlük harcama limitini 250 TL’ye çıkardık. ATM’lerden para çekme limitini 5.000 TL yaptık. EFT ve havaleyi ücretsiz hale getirdik” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL ASİSTAN ‘VİBİ’YE İLGİ



Merdan, şu bilgileri verdi: “Telefonla temassız ödemeyi başlattık. 5 milyon kredi kartı kullanıcımız arasında temassız kart kullanan sayısının 2 milyona ulaşması da bunu gösteriyor.” Yapay zekaya da dikkat çeken Merdan, “Dijital dünyadaki sesimiz ViBi’yi Ar-Ge merkezimizde yerli ve milli şekilde geliştirdik. ViBi, kişiye özel asistanlık hizmeti veriyor. Mobil müşterilerimizin yaklaşık yüzde 60’ı ViBi’yle tanıştı ve 3-4 ay gibi kısa bir sürede 10.5 milyon etkileşim gerçekleştirildi” diye konuştu.

FOTOĞRAFTAKİ IBAN’A ÇÖZÜM



VakıfBank, müşteri talep ve ihtiyaçlarını değerlendirdiği yeni bir inovatif ürün daha geliştirdi. ‘VakıfBank IBAN Okuma’ ile artık fotoğraf, PC ya da telefon ekranındaki IBAN numaraları kolayca kopyalanarak işlem yapılabiliyor. IBAN numaraları kamera vasıtasıyla okunuyor ve ilgili alana otomatik olarak aktarılıyor. Böylece EFT, havale gibi işlemler daha hızlı gerçekleşiyor. Ferkan Merdan, “Pek çoğumuzun karşılaştığı bir sorunu burada pratik şekilde çözüyoruz. Fotoğraf, PC ya da telefon ekranında olduğu için tek tek yazmak zorunda kalınan IBAN numaralarını artık bir kamera vasıtasıyla okutarak ilgili alana kopyalıyoruz. Para gönderme işlemi sırasında pratik bir şekilde yapılabilen bu özellikle müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz” dedi.